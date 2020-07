Autostrade: De Micheli, nessun aumento tariffe nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulla riduzione delle tariffe autostradali ha chiarito che non ci sarà alcun aumento delle tariffe autostradali nel 2020. "Nella valutazione dei Piani economici finanziari dei concessionari autostradali - ha spiegato - si terrà conto sia dell’equilibrio economico-finanziario, sia dell’esigenza di favorire la mobilità sul territorio nazionale, anche utilizzando politiche tariffarie coerenti con gli effetti economici determinati dall’emergenza Covid-19". Il ministro ha poi ricordato che "il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una dettagliata tempistica per la presentazione di proposte di Piani economici finanziari da parte delle concessionarie autostradali, stabilendo anche il perfezionamento dell’iter approvativo entro il 31 luglio 2020. Come è noto - ha spiegato - le misure di contenimento Covid-19 hanno determinato un allungamento dei tempi previsti per la valutazione dei Pef. Il medesimo decreto-legge ha congelato gli incrementi tariffari, per la quasi totalità della rete autostradale, relativi all’anno 2020 e sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari. Ad oggi, dunque, per l'anno 2020 non vi è stato e non vi sarà alcun incremento tariffario". (Rin)