Sicurezza: Fratoianni (Leu), Viminale ritira taser per difetti, nel 2018 sollevammo dubbi su efficacia

- Il deputato Leu, Nicola Fratoianni, rammenta che "nel maggio 2018 insieme al collega Palazzotto presentammo un'interrogazione parlamentare al governo dove chiedevamo quali rischi e quali cautele erano state messe in opera per l'utilizzo dei taser da parte delle Forze dell'ordine. Ci furono alcuni politici, i soliti - rimarca in una nota - che in modo sguaiato ci accusarono di essere amici dei criminali e così via. Oggi veniamo a sapere - prosegue - che il Viminale ha disposto il ritiro dei taser per difetti. Una conferma autorevole del fatto che avevamo ragione - conclude Fratoianni - a porre dubbi sull'efficacia e sulla sicurezza di quegli strumenti".(Com)