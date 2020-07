Regno Unito: famiglie lanciano ultimatum a Johnson, avvi indagine su gestione crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nutrito gruppo di famiglie del Regno Unito, i cui parenti sono morti a causa del coronavirus, ha inviato un ultimatum al premier britannico Boris Johnson, minacciandolo di intentare un'azione legale se non acconsente ad un'indagine pubblica sulla gestione della pandemia da parte del governo. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il gruppo rappresenta al momento 1.400 persone e ha iniziato una raccolta fondi per pagare gli eventuali procedimenti giudiziari. La lettera inviata al premier sostiene che il governo abbia la responsabilità legale di indire un'indagine pubblica in base al secondo articolo della convenzione europea sui diritti umani, in base al quale uno stato ha l'obbligo di proteggere la vita dei suoi cittadini. Questa responsabilità è in vigore anche nel Regno Unito ed include l'obbligo di indire un'indagine sulla morte di cittadini che lo stato potrebbe non aver protetto. La lettera esorta Johnson ed il ministro della Sanità Matt Hancock a riconsiderare la propria posizione entro 14 giorni, oppure il gruppo di famiglie "richiederà una revisione legale senza attendere ulteriormente". (Rel)