Lazio: Lena (Pd), da oggi Regione più vicina a piccoli Comuni

- Con l'approvazione della legge per la salvaguardia e lo sviluppo dei piccoli comuni, "il Lazio fa un passo in avanti importante per il sostegno alle comunità del territorio, adottando strumenti e finanziamenti che potranno dare un aiuto concreto al lavoro straordinario che portano avanti, ogni giorni, i loro sindaci". Lo dichiara, in una nota, Rodolfo Lena (Pd), presidente della commissione affari costituzionali ed Enti locali del Consiglio Regionale del Lazio - "Questa legge – aggiunge Lena – è il segnale concreto che la Regione Lazio vuole essere parte attiva nella salvaguardia dell'enorme patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei piccoli comuni del Lazio e che intende promuovere lo sviluppo e l'attrattività turistica di queste meravigliose comunità per aiutare tutti gli amministratori che sono in prima linea, troppo spesso dimenticati. Da oggi – conclude Lena – non sarà più così".(Com)