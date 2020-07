Roma: Mennuni-Pelosi (Fd'I), finalmente riapre parco Nemorense, era ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco Virgiliano di via Nemorense, realizzato negli anni trenta dal famoso architetto Raffaele De Vico, in poco meno di 90 giorni, a coronamento dell'edilizia convenzionata a favore dei dipendenti dello stato sorta nel quartiere "doveva essere inaugurato e restituito ai cittadini già da maggio, dall'11 novembre scorso, dopo un susseguirsi di ritardi e di annunci di inaugurazioni, oggi finalmente viene restituito ai cittadini del quartiere." Lo dichiarano in una nota Lavinia Mennuni, consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina e Simone Pelosi, coordinatore di Fratelli d'Italia nel II Municipio. "Nei sopralluoghi realizzati - aggiungono - abbiamo visto che a oggi non è cambiato quasi nulla, le problematiche riscontrate all'interno del parco sono le stesse, a parte un po' di ghiaia polverosa sparsa per i viali, il verde è rimasto trascurato per non parlare della pulizia del laghetto, del mancato rifacimento delle scalette che portano a via Panaro e dei viali interni del parco. Siamo contenti che finalmente riapra il parco Nemorense - concludono - ma dopo tutti questi ritardi e con tutti questi soldi spesi, ci aspettavamo indubbiamente un risultato migliore di come si presenta oggi". (Com)