Ue: de Guindos (Bce), paesi inizino a fissare priorità per stanziare risorse del piano di ripresa

- I paesi membri devono iniziare a preparare i loro piani d'azione e fissare le priorità per stanziare le risorse del Recovery Fund dell'Unione europea. Lo ha annunciato oggi il vice presidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, nel corso di un seminario in videoconferenza organizzato dal gruppo turistico spagnolo Hotusa, spiegando che tali piani devono tener conto sia del principio della digitalizzazione che della transizione energetica. De Guindos ha chiarito che questa "condizionalità" nel trasferimento delle risorse comunitarie non ha nulla in comune con la famosa "troika" di 10 anni fa, ma i controlli ci saranno "perché non può essere altrimenti". D'altronde, ha aggiunto, che il denaro sia ben utilizzato "è nell'interesse di tutti" soprattutto da parte dei paesi beneficiari. Secondo de Guindos, nell'accordo sul piano di ripresa "non ci sono stati né vincitori né vinti", ma a prevalere è stato solamente "l'interesse europeo e l'interesse spagnolo". (segue) (Spm)