Ue: de Guindos (Bce), paesi inizino a fissare priorità per stanziare risorse del piano di ripresa (2)

- Nel caso specifico della Spagna, il vice presidente della Bce ha evidenziato che senza gli aiuti europei, il paese iberico avrebbe avuto "enormi difficoltà" a finanziare se stessa e a sostenere lo Stato sociale. Per garantire la ripresa del turismo, uno dei settori economico-produttivi più importanti della Spagna, de Guindos ha suggerito di puntare su tre assi fondamentali: garantire la liquidità delle imprese, prorogare la cassa integrazione straordinaria (Erte) e non tassare "inutilmente" le imprese in modo che possano superare con maggiore facilità la fase più acuta della crisi. (Spm)