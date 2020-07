© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno del compleanno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella "è l'occasione per ringraziarlo per la sua guida saggia e il suo ruolo di punto di riferimento costante della nostra democrazia. Auguri presidente". Lo scrive su Twitter il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli. (Rin)