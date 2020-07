Arabia Saudita: re Salman operato con successo alla cistifellea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz al Saud ha superato con successo l’operazione per la rimozione della cistifellea e attualmente è in fase di ripresa presso l’ospedale King Faisal di Riad. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, citando un comunicato stampa della Casa reale saudita. Secondo quanto riferisce la nota, il sovrano dovrà restare in osservazione per un determinato periodo di tempo al fine di guarire completamente. Lo scorso 21 luglio, re Salman ha presieduto un incontro del gabinetto di governo in video conferenza dalla stanza d’ospedale rassicurando sul suo stato di salute.(Res)