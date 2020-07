Mediterraneo orientale: portavoce governo Grecia, faremo il necessario per tutela diritti sovrani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha diffuso ieri un segnale di avviso ai naviganti, Navtex, in risposta quello emesso nella serata di martedì da Ankara riguardo attività esplorative di unità navali turche in un tratto di mare compreso tra le isole di Cipro e di Creta. Il Navtex diffuso dalla Grecia ieri mattina, dalla stazione di Iraklio a Creta, definisce "non autorizzato" l'avviso emesso in precedenza dalla Turchia: "Tutti i naviganti sono invitati a non rispettare il Navtex (turco)", si legge nell'avviso diramato dalla Grecia. Il ministero degli Esteri di Atene ha criticato nelle scorse ore il Navtex inviato da Ankara evidenziando che in questo modo la Turchia "persiste nella violazione della legalità internazionale". Atene ha evidenziato come, a differenza da quanto sostenuto da Ankara, il tratto di mare incluso nel Navtex è parte della piattaforma continentale greca e l'avviso turco "rappresenta un'escalation delle tensioni nella nostra regione". Il ministero degli Esteri ellenico ha inoltre fatto sapere che l'ambasciata greca ad Ankara ha inviato una nota di protesta alla diplomazia di Ankara: "Richiamiamo la Turchia a cessare immediatamente le sue attività illegali, che violano i nostri diritti sovrani e minacciano la pace e la sicurezza nella regione". (segue) (Gra)