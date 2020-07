Kosovo-Albania: leader Partito democratico Basha a Pristina, “abolire pedaggio autostradale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito democratico albanese, Lulzim Basha, ha svolto oggi una visita a Pristina dove ha avuto dei colloqui con il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, e con il presidente Hashim Thaci. Il leader dell’opposizione albanese ha ribadito che l’Albania sosterrà sempre il Kosovo dichiarando che quando diventerà primo ministro una delle sue prime decisioni sarà l'abolizione del pedaggio autostradale tra i due paesi. “Stiamo seguendo con preoccupazione gli sviluppi della pandemia di Covid-19 e sono incoraggiato dal pacchetto di misure annunciato, sia in termini di salute che di misure socio-economiche. Per i colloqui con la Serbia, esprimo il mio pieno sostegno e dell’intera opposizione”, ha dichiarato Basha ripreso dall’emittente televisiva “Top Channel”. “Nel Partito democratico avrete vrai un partner devoto per la continuazione dei lavori che abbiamo iniziato come sull'autostrada tra Rruga e Kombit e per la liberalizzazione economica”, ha aggiunto. "Una delle mie prime decisioni sarà la rimozione della tasslea e il pedaggio sull'autostrada Rruga e Kombit, una decisione ingiusta del governo socialista", ha dichiarato Basha. (segue) (Alt)