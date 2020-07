Bulgaria: premier Borisov annuncia rimpasto di governo (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana precedente erano state pubblicate online alcune foto e un file audio che riguardavano il premier Bojko Borisov. Uno scatto lo ritrae mentre dorme, mentre un altro mostra delle pile di banconote da 500 euro in un cassetto del comodino. La registrazione audio riproduce una conversazione dalla quale emerge che la Commissione di vigilanza finanziaria è stata "inviata contro" la compagnia assicurativa Eurohold che voleva rilevare le attività della società energetica ceca Cez in Bulgaria. Nella giornata del 17 giugno Borisov ha convocato una conferenza stampa presso la sede della propria forza politica, il Gerb, in cui ha detto che l'obiettivo di chi ha prodotto quel materiale è di "schiacciarci psicologicamente". Il primo ministro ha confermato l'autenticità della foto che lo ritrae mentre dorme. "I nostri avversari politici hanno toccato il fondo", ha commentato allora Borisov. (Bus)