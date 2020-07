Sport: Spadafora a Gualtieri, su credito imposta non mortifichi mondo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora assicura che tornerà a fare la sua "battaglia" in "Consiglio dei ministri" per il credito di imposta per il mondo dello sport visto anche il nuovo scostamento di bilancio varato ieri notte. "L'appello è al ministro Roberto Gualtieri" ha puntualizzato Spadafora in una diretta su Facebook. "Capisco che deve ascoltare tanti ministeri, ma mi auguro che non mortifichi un mondo straordinario come quello dello Sport. Ci sono lobby più potenti che riescono a farsi dare più soldi, ma occorre fare squadra sul ministro e sulla sua forza politica" a favore del mondo dello sport, ha polemizzato il ministro. (Rin)