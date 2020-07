Giustizia: M5s, centrodestra lascia tavolo per magistratura onoraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra ha deciso di “lasciare il comitato ristretto che in commissione Giustizia al Senato lavora per la stesura di un testo base unitario per la riforma della magistratura onoraria. Dopo settimane di lavoro hanno deciso di ripartire dal via in commissione”. Lo affermano le senatrici del Movimento 5 Stelle Elvira Evangelista, relatrice del provvedimento, e Grazia D'Angelo, capogruppo in commissione. “Evidentemente si confermano i segnali giunti dalla Lega nei giorni scorsi, con attacchi e proclami lanciati all'esterno che non lasciavamo presagire una volontà costruttiva di collaborazione – aggiungono -. Questo non pregiudica la possibilità di approvare una buona legge, noi andremo avanti partendo dal testo del Movimento 5 Stelle condiviso nella maggioranza e apporteremo ulteriori miglioramenti, che già erano sul tavolo del comitato ristretto, per dare alla magistratura onoraria una normativa nuova che rafforzi i loro diritti e accolga molte delle loro istanze. Nella riunione di questa mattina avevamo anche proposto di prenderci qualche altro giorno di lavoro per perfezionare il testo alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Dalla scelta compiuta oggi comprendiamo che il centrodestra non lavora al raggiungimento di un risultato veloce e positivo".(com)