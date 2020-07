Brexit: capo negoziatore Frost, ormai chiaro che consenso è irraggiungibile entro fine di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore del Regno Unito per la Brexit David Frost ha dichiarato che è ormai chiaro che un consenso sui punti principali alla base di un qualsiasi accordo con l'Unione europea non verrà raggiunto questo mese. In una nota pubblicata dal governo britannico al termine dei round di negoziati oggi, Frost ha dichiarato che il primo ministro Boris Johnson ha ancora una volta ripetuto quali sono i principi fondamentali senza i quali il Regno Unito non accetterà alcun accordo. "Qualsiasi accordo deve onorare questi principi nella loro totalità. Le proposte dell'Ue per ora, anche se sono una risposta ben accetta alla dichiarazione del primo ministro, non onorano i nostri principi, e di conseguenza rimangono aree di disaccordo", ha affermato Frost. Il capo negoziatore per la Brexit ha informato che l'Ue ha "ascoltato il Regno Unito rispetto ad alcune delle questioni più importanti per noi, in particolare rispetto al ruolo della Corte di giustizia, e approviamo questo approccio più pragmatico". Frost ha detto che allo stesso modo il Regno Unito ha ascoltato le preoccupazioni dell'Unione rispetto alla complessità degli accordi e sta considerando la possibilità di adottare strutture più semplici, "a patto che si riescano a trovare termini soddisfacenti per la risoluzione delle controversie e per la governance". (segue) (Rel)