Brexit: capo negoziatore Frost, ormai chiaro che consenso è irraggiungibile entro fine di luglio (2)

- Frost ha detto che ci sono state anche discussioni costruttive sul commercio di beni e di servizi, sui trasporti, sulla cooperazione per la sicurezza sociale e la partecipazione in alcuni dei programmi dell'Ue. "Ma rimangono mancanze considerevoli nelle aree più difficili, ovvero per quanto riguarda la parità di condizioni e i diritti per la pesca. Siamo sempre stati chiari riguardo al fatto che i nostri principi su questi temi non sono negoziabili, ma sono invece espressioni della nostra realtà: saremo un paese completamente indipendente al termine del periodo di transizione", ha dichiarato il capo negoziatore del Regno Unito. Frost ha detto che il Regno Unito continua ad essere interessato ad un accordo con l'Ue che sia simile a quello che l'Unione già ha con il Canada. "Non comprendiamo perché ciò sia così difficile per l'Unione europea, ma continueremo i negoziati con questo obiettivo in mente", ha aggiunto Frost, aggiungendo che i gruppi dei negoziatori continueranno a lavorare duramente per risolvere le mancanze e trovare una via nelle discussioni. "Anche se continuiamo a cercare un accordo con l'Ue con tutte le nostre forze, dobbiamo affrontare la possibilità che potremmo non raggiungerlo, e dobbiamo quindi continuare a prepararci per tutti gli scenari possibili alla fine del periodo di transizione di quest'anno", sostiene Frost. Il capo negoziatore ha concluso affermando che è ancora possibile giungere ad un accordo a settembre. (Rel)