Speciale energia: Mondazzi (Eni), Europa deve guardare al Nord Africa per transizione a generazione decarbonizzata

- L’Europa dovrà necessariamente guardare al Nord Africa nel suo processo di transizione a una forma di generazione energetica decarbonizzata. Lo ha detto Massimo Mondazzi, direttore generale energy evolution di Eni, intervenendo al webinar di presentazione del "Med and Italian Energy Report”, presentato da Srm e Politecnico di Torino. “L’Europa non è stata indipendente dal punto di vista energetico e non lo sarà nel futuro. Il futuro dell’Europa è quello di cercare di dare una forma alla generazione energetica all’interno dei suoi confini e allo stesso tempo guardare fuori per trovare una fonte di generazione nuova”, ha detto il dirigente di Eni. Se vuole raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e mantenere sufficiente copertura energetica l’Europa deve trovare fonti alternative che “non possono che venire dal Nord Africa”. Le altre, ha spiegato Mondazzi, sono troppo lontane e quindi difficili da trasportare oppure, come nel caso della Russia, lontane dagli obiettivi di decarbonizzazione. Per fare progressi in questo senso tuttavia, ha detto il direttore generale energy evolution di Eni, occorre concentrarsi sul tema normativo. “L’unico modo per avere un’espansione della produzione in questi paesi è cercare di guidare e condizionare lo sviluppo di un mercato trasparente, in cui ci possono essere investimenti”, ha detto Mondazzi. (Cas)