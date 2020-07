Speciale energia: Guida (Terna), reti elettriche settore chiave per il Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia elettrica è un settore chiave per il Mediterraneo e l’infrastruttura di rete può creare gradi benefici a livello regionale. Lo ha detto Guido Guida, responsabile Ufficio di Bruxelles di Terna, intervenendo al webinar di presentazione del "Med and Italian Energy Report”, elaborato da Srm e Politecnico di Torino. “Il ruolo delle rinnovabili deve essere sempre maggiore. Nel periodo del lockdown abbiamo avuto una modifica nel mix, con una generazione rinnovabile elevatissima, molto maggiore rispetto ai dati precedenti, grazie soprattutto a sistemi elettrici sempre più robusti”, ha detto Guida. La transizione al rinnovabile, tuttavia, “non è a impatto zero e implica una serie di sfide per garantire la qualità del servizio senza un aumento eccessivo dei costi”. Per farlo, ha proseguito il responsabile di Terna, “sono necessari investimenti in innovazione, digitalizzazione, infrastrutture elettriche”. In questo senso ricopre un ruolo importante l’interconnessione con l’estero. “L’Italia è ponte verso i Balcani e l’Europa centrale, hub del Mediterraneo”, ha detto Guida, citando uno dei principali progetti a cui Terna sta lavorando, ovvero il collegamento sottomarino per connettere Tunisia e Italia per realizzare scambi di energia elettrica tra Europa e Nord Africa entro il 2027. “Aumentare la capacità di import ed export dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, che sono esposti a fattori di instabilità sociale, contribuisce anche alla crescita economica e alla stabilità politica”, ha aggiunto. (Cas)