Speciale energia: Mura (Pd) su Sider Alloys, contratto con Enel avvia nuova stagione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata dem, Romina Mura, plaude alla firma del contratto per l'energia tra Sider Alloys ed Enel. "Ora non ci sono più ostacoli - si legge in una nota -. Avanti con il rilancio delle politiche industriali nel Sulcis-Iglesiente e in Sardegna. L'avvenuta formalizzazione del contratto fra Enel e Sider Alloys segna l'avvio di una nuova stagione industriale per il Sulcis e per la Sardegna. E' dal 2018 allorquando si perfezionò l'avvicendamento di Sider Alloys alla guida dello stabilimento di Portovesme - spiega Mura - che rincorriamo questo risultato. Con il Mise abbiamo lavorato con determinazione affinché si raggiungesse l'obiettivo. Ora si proceda a condividere, con istituzioni e rappresentanze sindacali, il nuovo Piano industriale. Oltre alla riassunzione di tutti i lavoratori, la cui azione a difesa di quella realtà produttiva è stata qualificante e dirimente, confidiamo che l'accensione degli impianti di Sider Alloys segni, una volta per tutte, la ripresa del ciclo produttivo dell'alluminio presso il sito industriale di Portovesme", dichiara. (Com)