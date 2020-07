Speciale energia: Donnarumma (Terna), accorciare tempistiche autorizzative è nell’interesse di tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accorciare e rendere certe le tempistiche autorizzative è nell’interesse di tutti se vogliamo far ripartire il paese. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenuto al webinar “Infrastrutture energetiche per la ripresa dell’Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo” organizzato da Confindustria Energia. “Oggi un progetto importante di Terna si conclude in circa 10 anni, di cui sette di autorizzazioni e tre di realizzazione”, ha sottolineato, soffermandosi poi sulle recenti valutazioni fatte da Cassa depositi e prestiti, Terna e Snam per un eventuale piano di investimenti al Sud. “Un possibile intervento da cinque miliardi potrebbe generare sino a diecimila posti di lavoro, tra diretti e indotto, proprio nelle regioni del meridione che ne hanno più bisogno”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di guardare sempre alla prospettiva dello sviluppo delle fonti rinnovabili con senso etico e la volontà di creare un mondo più sostenibile. “Ne abbiamo bisogno sotto tutti i punti di vista, ci sono le possibilità per farlo e bisogna essere molto bravi a farlo”, ha concluso. (Ems)