Mattarella: Di Maio, sua autorevolezza è garanzia per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorevolezza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “continuerà a essere una garanzia per tutti gli italiani”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, esprimendo gli auguri di buon compleanno al capo dello Stato. “In questi mesi di grande sofferenza, “con pacatezza ha sempre fatto sentire la propria vicinanza all’intera popolazione. Guida preziosa per il governo, ancor di più nei momenti difficili quando siamo stati chiamati a prendere delle decisioni complesse. Un augurio di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua autorevolezza continuerà a essere una garanzia per tutti gli italiani”, ha dichiarato Di Maio in una nota.(Res)