Ucraina: Commissione Ue firma accordo di assistenza macrofinanziaria per limitare ricadute pandemia

- La Commissione europea, a nome dell'Ue, ha firmato un protocollo d'intesa con l'Ucraina sull'assistenza macrofinanziaria. Come riferito in un comunicato, il protocollo fa parte del pacchetto sull'assistenza macrofinanziaria da 3 miliardi di euro che la Commissione ha proposto per dieci allargamenti e partner di vicinato per aiutare a limitare le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. La Commissione ricorda che l'Ue ha dimostrato solidarietà all'Ucraina di fronte alla pandemia e ha già mobilitato un pacchetto di assistenza di 190 milioni di euro in sovvenzioni per aiutare l'Ucraina a rispondere all'immediata crisi sanitaria e mitigare l'impatto socioeconomico della pandemia. I fondi saranno resi disponibili sotto forma di prestiti a lungo termine a condizioni altamente favorevoli e contribuiranno a migliorare la stabilità macroeconomica e mitigare le gravi conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus. Il programma di assistenza per l'Ucraina vale fino a 1,2 miliardi di euro in due rate uguali, ricorda la Commissione. (segue) (Beb)