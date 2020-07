Ucraina: Commissione Ue firma accordo di assistenza macrofinanziaria per limitare ricadute pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, responsabile di un'economia che funziona per le persone e per il programma di assistenza macro-finanziaria all’Ucraina, ha dichiarato: “Nella nostra risposta alla crisi, stiamo cercando anche oltre i nostri confini di dare una mano al nostro paesi vicini. Stiamo sostenendo l'Ucraina con un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria di 1,2 miliardi di euro. Ciò dimostra anche il nostro continuo sostegno all'agenda di riforme dell'Ucraina. Siamo lieti di aver concluso i negoziati del memorandum d'intesa per il nuovo programma. Continueremo il nostro forte impegno a sostenere l'orientamento alle riforme e il percorso strategico che l'Ucraina ha scelto di seguire”. Il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni da parte sua ha sottolineato che “l’Ue è al fianco dell'Ucraina e dei suoi cittadini in questi tempi difficili. L'accordo - ha aggiunto - che abbiamo firmato oggi offre all'Ucraina l'accesso a 1,2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria. Mostra anche il rinnovato impegno dell'Ucraina per le riforme. Ciò aiuterà l'Ucraina ad affrontare le sfide economiche causate dalla pandemia di coronavirus". (segue) (Beb)