Ucraina: Commissione Ue firma accordo di assistenza macrofinanziaria per limitare ricadute pandemia (3)

- Nel memorandum d'intesa firmato oggi, l'Ucraina e l'Ue hanno concordato le azioni politiche che l'Ucraina si impegna per ricevere l'assistenza. In particolare, il protocollo d'intesa comprende otto condizioni politiche relative al rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche, della governance e dello stato di diritto, della concorrenza nel mercato del gas che migliora l’abiente economico e della governance delle imprese statali. Il programma di assistenza sarà disponibile per un periodo di 12 mesi. A parte le misure politiche specifiche stabilite nel memorandum, l'Ucraina dovrà anche mantenere il suo programma con il Fondo monetario internazionale (Fmi) in linea con i principi. Un chiaro impegno dell'Ucraina per l'indipendenza della Banca centrale di Kiev è un “presupposto essenziale”, sottolinea la Commissione, per rafforzare la fiducia e il mantenimento della buona cooperazione tra l'Ucraina e i suoi partner internazionali. (Beb)