Trasporti: Cgil, confronto pendolari Lazio, investire in infrastrutture e nuovi mezzi Tpl

- Per il trasporto pubblico locale occorre investire in infrastrutture e nuovi mezzi. E' quanto si legge in una nota della Cgil di Roma e del Lazio. "La Cgil, insieme alla Filt e alla Federconsumatori, compie un ulteriore passaggio e prosegue con l'ascolto e con il confronto con i comitati dei pendolari del Lazio - continua la nota -. Il convegno 'Buon viaggio o buona fortuna?' è stato un'importante occasione di collaborazione tra utenti, cittadini e lavoratori per proporre miglioramenti del servizio di trasporto pubblico e per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori e, insieme a Federconsumatori, un importante avanzamento per il confronto con la istituzioni sui contratti di servizio e sulle carte del servizio. In particolare - aggiunge il sindacato - abbiamo voluto ragionare delle azioni da intraprendere quando, con l'apertura dell'anno scolastico e con la diminuzione dello smart working, ci saranno problemi per i 550 mila pendolari giornalieri del Lazio. È importante che nel dibattito e nelle valutazioni delle istituzioni e del governo nazionale si tenga conto dei disagi che deriveranno dal limite posto alla capienza dei mezzi e dal mancato aumento dell'offerta, con il concreto pericolo che il servizio pubblico locale venga abbandonato per l'impossibilità di utilizzarlo e che aumenti l'uso del mezzo privato. Come Cgil, nel confronto che si sta sviluppando con gli assessorati competenti, proporremo ai tavoli anche le questioni sollecitate da questa categoria di utenti". (segue) (Com)