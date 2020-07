Trasporti: Cgil, confronto pendolari Lazio, investire in infrastrutture e nuovi mezzi Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Cgil di Roma e del Lazio "questa potrebbe essere l'occasione per avviare grandi investimenti strutturali che occorrono per ammodernare il Paese, per dare una spinta all'apertura dei cantieri e per risolvere alcuni problemi che già esistevano prima della crisi generata dal Covid-19 e che rischiano di essere ancora più pesanti nelle fasi successive. Da parte di tutte le associazioni dei pendolari è giunta la richiesta di stimolare una collaborazione attiva tra tutti i soggetti in campo, tramite strumenti che permettano di mappare le difficoltà e i disservizi e conseguentemente di rimodulare l'offerta di trasporto pubblico. Servono investimenti in infrastrutture e in nuovi mezzi, oggi possibili anche per la disponibilità di risorse che arrivano dall'Europa e una nuova forma di gestione di tutto il trasporto pubblico: in questa chiave è fondamentale il ruolo di un'agenzia regionale unica per programmare i trasporti e per puntare ad un aumento della qualità del servizio erogato. Nei prossimi giorni - fa sapere il sindacato - invieremo un dettaglio delle proposte raccolte e ci faremo parte attiva per un patto tra sindacato, lavoratori, pendolari ed enti locali per fare in modo che una parte dei finanziamenti europei possano essere destinati alle infrastrutture del trasporto pubblico locale di Lazio e Roma, come contributo alla città e alla regione, al di fuori della gestione dei fondi da parte della conferenza Stato- Regioni". (Com)