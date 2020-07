© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: “Sono sicuramente condivisibili le parole del presidente Fico, secondo cui la prima task-force degli italiani è il Parlamento. Noi lo sosteniamo da mesi, ma per il momento le Camere non sono state neanche l’ultima delle task-force di Conte, ma solo la dependance del governo”.(com)