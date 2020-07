Difesa: MiG-21 romeni scortano due bombardieri russi Tu-22M3 nei cieli sopra il Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due MiG-21 romeni hanno scortato due bombardieri russi Tu-22M3 che volavano nei cieli sopra il Mar Nero. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa russo. "Due bombardieri Tu-22M3 a lungo raggio ... hanno effettuato un volo programmato in area internazionale nei cieli del Mar Nero. Durante il volo, gli equipaggi degli aeromobili hanno percorso circa 4.500 chilometri e sono stati in volo per più di cinque ore. In alcune tappe del loro percorso, gli aerei a lungo raggio sono stati accompagnati da velivoli MiG-21 dell'Aeronautica militare romena", ha affermato il ministero in una nota. (Rum)