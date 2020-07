Brexit: Barnier, posizione di Londra rende improbabile accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto del Regno Unito di modificare le sue posizioni su due questioni decisive rende improbabile, al momento, un accordo sui rapporti post Brexit tra Ue e Regno Unito. Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, oggi al termine del quinto round di negoziati con l'omologo britannico David Frost a Londra. Barnier ha ammesso che non ci sono stati progressi decisivi nei negoziati tra Regno Unito e Ue, evidenziando che i nodi irrisolti riguarda gli aiuti di Stato e i diritti di pesca. I negoziati, secondo Barnier, rischiano di fallire se Londra non cambierà la sua posizione. "Con il suo attuale rifiuto ad impegnarsi sulle condizioni per una concorrenza aperta e giusta, e per un accordo bilanciato sui diritti di pesca, il Regno Unito rende l'accordo commerciale, a questo punto, improbabile", ha dichiarato. In ogni caso, ha precisato Barnier, negoziati informali tra Ue e Regno Unito riprenderanno la prossima settimana e Londra ha dimostrato un approccio "costruttivo" su altre materie. (Beb)