Sport: tre gare in una una per la ripartenza del ciclismo professionistico, il 3 agosto il "Grande Trittico Lombardo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre storiche gare di ciclismo lombarde, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine, quest'anno si uniscono per dare vita al "Grande Trittico lombardo", la prima gara per professionisti che si disputerà in Italia dopo lo stop causato dalla pandemia, in programma lunedì 3 agosto. L'evento inedito è stato presentato oggi all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Attilio Fontana, e dall'assessore allo Sport e giovani, Martina Cambiaghi. "Lo sport che riparte è il segnale più bello che possa esserci", ha commentato Fontana, sottolineando come si tratti del segnale che anche "la vita comincia a rifluire, se pur con qualche limitazione". "Questi eventi contribuiscono a mostrare la bellezza dei nostri territori e contribuiscono perciò a rilanciare il turismo, che quando è stato dedicato molto allo sport ha dato dei risultati veramente eccellenti", ha aggiunto il governatore, ricordando la lunga tradizione del ciclismo nel Varesotto. Fontana ha poi ringraziato le tre società ciclistiche (U.S. Legnanese 1913, sport club Mobili Lissone e società ciclistica Alfredo Binda) che - ha detto - "in una situazione di difficoltà come quella che stiamo vivendo sono riuscite a organizzare qualcosa di nuovo e di bello. Grazie agli organizzatori, grazie allo sport e grazie alla Lombardia che non si ferma mai di fronte a nessuna difficoltà", ha concluso. (segue) (Rem)