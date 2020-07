Sport: tre gare in una una per la ripartenza del ciclismo professionistico, il 3 agosto il "Grande Trittico Lombardo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 21 le squadre al via lunedì 3 agosto con partenza da Legnano, alle ore 12 e arrivo a Varese verso le ore 16.30. I ciclisti toccheranno anche Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Parabiago e Legnano. Pedaleranno poi verso Lissone dove percorreranno un mini circuito tipico della Coppa Agostoni. Dopo Saronno andranno verso la Valle Olona con la classica salita del 'Piccolo Stelvio' di Castiglione Olona. Si dirigeranno quindi a Varese dove percorreranno i quattro giri del circuito Tre Valli Varesine. "Il successo di questo evento - ha osservato l'assessore Cambiaghi - è stato quello di sapere fare squadra, soprattutto in un momento di difficoltà, per andare avanti e raggiungere questo importante obiettivo. Regione Lombardia che fa della concretezza il suo concetto base, crede da sempre nel 'Trittico'. Che quest'anno diventa il 'Grande Trittico lombardo' con un fascino unico davvero da non perdere e da seguire con interesse". La gara, che si disputerò nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con mascherine per tutti e anche occhiali per i corridori e pubblico contingentato e prenotato, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming in oltre cento paesi del mondo. Le squadre al via saranno 21: sette world teams, otto professional teams, cinque continental teams e la nazionale italiana del Ct Davide Cassani. Tra i partenti anche Vincenzo Nibali, Matteo Trentin e Filippo Ganna con la maglia dei rispettivi gruppi sportivi. (Rem)