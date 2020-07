Kosovo: ministro Esteri albanese, Tribunale speciale Uck è problema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è un "problema politico" e le istituzioni kosovare devono unirsi su questo tema. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, in un'intervista all'emittente televisiva kosovara "Rtk". "Le Camere speciali sono state create dall'Assemblea nazionale con il sostegno del presidente Hashim Thaci e del presidente del parlamento Kadri Veseli, per cui non ha senso per il Kosovo apparire non cooperativo con questo Tribunale", ha osservato Cakaj. Il ministro degli Esteri albanese ha detto che la Serbia lavora per rimuovere la responsabilità dello Stato nelle azioni durante la guerra: "Persino riguardo il massacro di Srebrenica, questo viene considerato un genocidio commesso dai serbi locali e non dalla Serbia", ha dichiarato. (segue) (Kop)