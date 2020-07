Kosovo: neo coordinatore per il dialogo con Serbia, riconoscimento non è più negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del Kosovo non è più negoziabile. Lo ha affermato il neo coordinatore statale del Kosovo per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, in occasione del decimo anniversario della sentenza della Corte internazionale di giustizia che ha riconosciuto la validità dell'indipendenza di Pristina. Secondo Hyseni, la Serbia non può più chiedere di negoziare la sovranità del Kosovo. "Questo non può succedere, non dovrebbe succedere e non accadrà", ha scritto Hyseni sui social dopo la nomina di oggi a coordinatore della delegazione di Pristina che volerà domani a Bruxelles per definire la bozza per l’accordo sul dialogo con Belgrado. "Il 22 luglio 2010, la Corte internazionale di giustizia con un voto di 10 a 4 ha concluso che ‘la dichiarazione di indipendenza del Kosovo approvata il 17 febbraio 2008 non ha violato il diritto internazionale ". Il presente parere della Corte è stato la conferma della posizione del Kosovo e argomentazioni legali durante tutto il processo consultivo”, ha aggiunto Hyseni. (segue) (Alt)