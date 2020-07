Kosovo: comandante Kfor partecipa a videoconferenza con capo di Stato maggiore serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento delle piene capacità operative, adempiendo i compiti previsti dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu per la missione guidata dalla Nato in Kosovo, il sostegno delle istituzioni kosovare nella risposta all'emergenza Covid-19 e la cooperazione della Kfor con le Forze armate della Serbia. Questi i temi centrali affrontati dal comandante della missione Nato Kfor, generale Michele Risi, partecipando oggi all'ottava Settimana Nato di Belgrado organizzata dal centro per gli studi euroatlantici in video conferenza. Il comandante della missione Kfor è intervenuto in un panel insieme al capo di Stato maggiore serbo, Milan Mojsilovic. Secondo quanto riferisce una nota stampa, nel suo intervento Risi ha sottolineato come la missione Kfor abbia recitato un ruolo importante anche nella risposta della Nato all'emergenza del Covid-19. (segue) (Com)