Kosovo: politico macedone Ahmeti convocato come testimone dal Tribunale speciale Uck

- Ali Ahmeti, leader dell'Unione democratica per l'integrazione (Dui), partito della minoranza albanese nella Macedonia del Nord, è stato convocato come testimone dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto spiegato dallo stesso Ahmeti tramite un post sul suo profilo Facebook, la Procura del Tribunale speciale dell'Aja lo ha convocato come testimone "in quanto uno dei fondatori dell'Uck ed un esponente del suo Stato maggiore". "Ho accettato l'invito senza esitazioni. Sono sempre stato un sostenitore della giustizia non selettiva e sono disponibile a testimoniare davanti agli organismi giudiziari per provare la purezza della guerra di liberazione del popolo albanese di fronte al genocidio del regime di Slobodan Milosevic", ha dichiarato. La convocazione per testimoniare dell'esponente politico del partito albanese della Macedonia del Nord avviene mentre il Tribunale speciale dell'Aja ha intensificato la sua attività investigativa, in particolare spiccando capi d'accusa contro il presidente kosovaro Hashim Thaci e contro il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. (segue) (Kop)