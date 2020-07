Imprese: Intesa-Ubi, Codacons presenta esposto a Consob per manipolazione del mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se è chiara la linea ufficiale della Ubi di essere contraria e di avere respinto l'offerta pubblica di scambio ricevuta da Intesa Sanpaolo, scrive il Codacons, quel che merita di essere accertato è “se in tale ottica, attraverso le proprie filiali e agenzie, non si stia procedendo a porre in essere una pratica ostruzionistica volta ad impedire agli azionisti Ubi di avere un quadro informativo completo per poter scegliere di aderire o meno all'operazione in modo da non consentire a Intesa Sanpaolo di riuscire ad arrivare al suo obiettivo”. Nello specifico, prosegue la nota, si farebbe riferimento, alla luce di una nota audio pervenuta alla scrivente, all'operato di una agenzia Ubi a Vertova, nella quale si “sentirebbe specificatamente come l'operatore della Agenzia Ubi, alla richiesta di un azionista di chiare informazioni sull'Ops di Intesa San Paolo, ponga in essere una politica disincentivante volta a ingenerare la convinzione nell'azionista della non convenienza dell'operazione senza fornire la completa informativa". Nell’esposto il Codacons ha precisato di ritenere “indispensabile, necessario e doveroso approfondire definitivamente la vicenda, soprattutto nell'ottica di trasparenza nei confronti della collettività e per la tutela dell'economia nazionale da distorsioni del mercato derivanti da manovre fraudolente che ledono interessi dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, dei contribuenti e degli azionisti e correntisti che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente”. (Com)