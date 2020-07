Roma: Pelosi (Fd'I), polizia in campo rom via Mascagni, speriamo presto sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, avvisato dai cittadini del quartiere Trieste Salario, ho assistito ad alcuni momenti dell'intervento realizzato dalle Forze dell'Ordine della Polizia del Commissariato Vescovio sul campo rom abusivo di via Mascagni". Lo afferma in una nota Simone Pelosi coordinatore di Fratelli d'Italia II Municipio. "E' un momento molto importante e una vittoria di Fratelli d'Italia, a seguito di tutte le iniziative realizzate dal coordinamento di Fratelli d'Italia del Municipio Roma 2, speriamo possa portare successivamente allo sgombero alla bonifica dell'area. "Ringrazio le forze d'ordine del Commissariato Vescovio - conclude Simone Pelosi - il loro intervento rappresenta una piccola affermazione della legalità, speriamo possa arrivare il prima possibile lo sgombero del campo abusivo per il bene di tutti i cittadini del quartiere ostaggio dei roghi tossici". (Com)