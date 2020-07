© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun voto contrario nell'Aula della Camera alla istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Il testo, approvato a Montecitorio con 418 voti a favore e tre astensioni, passa al quindi al Senato. "Grazie davvero al di là di ogni retorica per questa iniziativa e per questa legge", ha commentato nell'Emiciclo il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa. (Rin)