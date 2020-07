Riforme: Base riformista Pd, ora bicamerale per rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Alfieri e Andrea Romano, rispettivamente coordinatore e portavoce di Base Riformista, l’area del Partito democratico guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, affermano: “Gli straordinari risultati raggiunti da Conte nella trattativa europea sono la base per l’apertura di una storica stagione di riforme e rilancio economico che ridisegni il futuro del nostro paese. Per questo il Parlamento - che rappresenta la nazione nelle sue diverse articolazioni territoriali, sociali e politiche - può e deve avere un ruolo di indirizzo strategico sul rilancio economico, sull’utilizzo delle risorse di cui il governo disporrà e sul nuovo modello di sviluppo che vogliamo dare all’Italia anche oltre la gestione dell’emergenza”. (segue) (com)