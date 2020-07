Riforme: Base riformista Pd, ora bicamerale per rilancio economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel pieno rispetto delle prerogative del governo e auspicando anche l’utilizzo delle più efficaci competenze esterne, la stagione che sta per aprirsi richiede la piena valorizzazione di tutte le prerogative della nostra democrazia repubblicana - spiegano -. A partire dunque dalla funzione di rappresentanza nazionale del Parlamento, che deve svolgere il proprio ruolo appieno e soprattutto in questo passaggio fondamentale della storia italiana. Serve dunque uno strumento agile ma rappresentativo, ad esempio una Commissione bicamerale per il rilancio economico, nel quale anche le opposizioni siano pienamente coinvolte, per arrivare rapidamente ad un piano di riforme in grado di rispondere al bisogno di un disegno strategico che sale dal paese: partendo dunque dai temi del lavoro e del mondo produttivo, della transizione ecologica e delle nuove sfide in campo scolastico e universitario”. (com)