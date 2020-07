Trasporti: Pd Campidoglio, vicinanza a lavoratori Metro C di fronte a indifferenza Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo la nostra vicinanza ai lavoratori di Metro C, che oggi hanno incontrato la sindaca Raggi e l'assessore Calabrese, in occasione della visita odierna ai cantieri della fermata Colosseo. Da tempo chiedono un tavolo di confronto ufficiale con l'amministrazione, per avere certezze sul loro futuro e su quello della metro. È tempo di dare loro risposte chiare e certe". Così in una nota il gruppo del Pd Campidoglio. (Com)