Trasporti: Boccalini (Taxiblu) su bici e monopattini elettrici, casco e assicurazione siano obbligatori

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Visto che il bonus elargito da questo governo per agevolare la diffusione dei nuovi mezzi di mobilità sostenibile, tra i quali biciclette e monopattini elettrici, ha riscontrato un grande successo sarebbe opportuno che a questo punto, forse bisognava farlo prima, si “incentivasse” anche la sicurezza di chi li guida, tutelando al contempo quella delle altre persone presenti sulle strade. Le cronache dell’ ultimo mese parlano chiaro, purtroppo, di quanto siano cresciuti gli incidenti di queste tipologie di mezzi. Da un lato complice ovviamente la loro sempre più grande diffusione, anche tra i mezzi in sharing e dall’altro in molti casi una non conoscenza del codice della strada e una inadeguata preparazione e protezione di chi li utilizza. Sia chiaro che non demonizzo il mezzo, sarebbe stupido come incolpare un’ auto o una moto di un incidente causato dal suo guidatore. Però come avviene per la maggior parte dei mezzi a motore credo che un patentino o un corso, anche di pratica, nelle scuole piuttosto che in un autoscuola potrebbe aiutare molti giovani ignari del codice stradale oltre che tanti adulti ovviamente. E dato che piacciono molto questi incentivi si potrebbero vincolare in futuro all’ acquisto anche di caschi e di dispositivi di protezione personale oltre che magari ad una polizza assicurativa da rendere obbligatoria su tutti questi mezzi". (Com)