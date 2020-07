Coronavirus: Mulè (FI), ottimo segnale approvazione unanimità Giornata memoria vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato ringrazia "la presidenza della Camera oggi rappresentata in Aula dal vicepresidente Mara Carfagna" per aver voluto accogliere la sua proposta di "sostituire il canonico applauso che segue l'approvazione di una legge con un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Covid. L'approvazione di questa legge all'unanimità - dichiara in una nota - è un ottimo segnale che la politica dà al Paese: uniti nel ricordo, uniti nel dolore".(Com)