Tunisia: premier Fakhfakh, Ennahda e Qalb Tounes hanno stretto alleanze per far cadere governo

- Il partito tunisino islamico Ennahda e Qalb Tounes ha stretto alleanze discutibili per far cadere il governo. Lo ha dichiarato il primo ministro tunisino in carica per gli affari correnti, Elyes Fakhfakh, in un’intervista all’emittente “Express Fm”. “Si sono alleati con i trafficanti con l’unico obiettivo di rovesciare il governo”, ha affermato. Secondo il primo ministro che la scorsa settimana ha rassegnato le dimissioni “fin dall’inizio Ennahda non ha voluto questo governo”. Il partito islamista ha votato a favore del governo Fakhfakh “soltanto perché temeva lo scioglimento del parlamento”. “Non mi hanno mai sostenuto. All’origine della caduta del governo vi è un intero sistema: volevano o parteciparvi o distruggere tutto”, ha proseguito. Il primo ministro in carica per gli affari correnti è intervenuto anche sulla situazione economica del paese, sottolineando che incombe il fallimento dello Stato. “Per me, far cadere questo governo in queste circostanze è un crimine contro la Tunisia. Non hanno preso in considerazione questa situazione estremamente difficile prima di spingerci verso questo scenario perché sono interessati soltanto ai loro più limitati interessi”. (Tut)