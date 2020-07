Polonia: portavoce governo, possibile fusione di alcuni ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura del governo polacco deve servire alla efficace realizzazione del suo programma, ragion per cui potrebbero esserci fusioni tra ministeri. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo, Piotr Muller, intervistato stamane dall'emittente "Polskie Radio". "Per quanto riguarda i cambiamenti all'interno del governo, le discussioni sono in corso in seno alla coalizione della Destra Unita, ma non si è ancora giunti a conclusioni", ha detto Muller. "Probabilmente ci saranno fusioni tra ministeri affinché certi processi decisionali si svolgano più rapidamente e si possano realizzare determinati obiettivi che discendono dal programma elettorale", ha dichiarato. (segue) (Vap)