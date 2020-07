Polonia: portavoce governo, possibile fusione di alcuni ministeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista Muller ha parlato anche dell'esito del recente Consiglio europeo di Bruxelles e delle parole del leader del partito di opposizione Piattaforma civica (Po), Borys Budka, secondo il quale il premier Morawiecki ha "rinunciato a una parte della sovranità polacca, perché i progetti nazionali dovranno essere ratificati da altri governi e da una maggioranza qualificata". "Una parte dei progetti è sempre determinata in Commissione o in Consiglio Ue" e Budka ignora che "tutti i Paesi membri hanno rinunciato a una parte della propria sovranità in tale riguardo". "Po non riesce a digerire che il premier Morawiecki abbia negoziato più fondi di Donald Tusk", ha risposto Muller. Sulla possibilità che si torni a parlare di un meccanismo che leghi la distribuzione delle risorse europee allo Stato di diritto quando il Parlamento Ue sarà chiamato ad approvare il quadro finanziario pluriennale per il 2021-27, il portavoce dell'esecutivo polacco dice che "le procedure riguardanti lo Stato di diritto sono state più volte avviate ma non si sono mai concluse con sanzioni". "In Ue ormai è un elemento di pressione politica, alla quale però non ci arrendiamo. Realizzeremo le nostre annunciate riforme", ha continuato. (Vap)