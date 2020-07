Regno Unito: da domani mascherina obbligatoria in negozi alimentari e take-away

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I clienti di negozi di alimentari e take-away da domani dovranno indossare una mascherina protettiva. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". In base alle nuove linee guida sarà vietato comprare da mangiare al bancone e sedersi a consumare all'interno del negozio. I take-away che hanno posti a sedere all'interno verranno considerati come i negozi, all'interno dei quali è obbligatorio indossare la mascherina. "Se hai intenzione di mangiare all'interno, devi sederti e aspettare il servizio al tavolo. In quel caso non sei obbligato ad indossare una mascherina", ha spiegato una fonte del governo. Tutti i clienti che consumano un pasto all'interno dei negozi dovranno fornire i propri dati per il tracciamento. La responsabilità del rispetto delle regole sull'utilizzo della mascherina ricade sul cliente, non sul negozio, ha spiegato un'altra fonte governativa, aggiungendo che "non ci aspettiamo che le aziende diventino sedi della polizia". Saranno gli agenti della polizia ad assicurare che i clienti rispettino le regole, e a multarli nel caso in cui non le seguano. (Rel)