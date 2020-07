Imprese: Biffi (Confindustria), il 13 per cento pmi lombarde, in queste condizioni, morirà entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni regionali sull’andamento post-Covid-19 dei ricavi delle PMI riflettono la diversa specializzazione produttiva dei territori. Complessivamente il 35,5% del fatturato delle PMI italiane si concentra in settori in cui l’impatto del Covid è molto intenso (con cali nel 2020 superiori al 25,6%). Tra questi settori figurano le attività più penalizzate dal lockdown e dalle restrizioni alla mobilità dovute all’emergenza sanitaria, come il comparto turistico, i trasporti, l’automotive e la ristorazione. Il quadro emerge dal Rapporto PMI Confindustria Cerved. I settori ad alto impatto sono le attività in cui il calo previsto nel 2020 è superiore alla media nazionale (-12,7%) e inferiore al -25,6%. In questa categoria si concentra il 29,3% del fatturato delle PMI italiane. I settori a impatto moderato, nei quali si concentra il 26,2% del fatturato prodotto dalle PMI italiane, presentano previsioni per il 2020 in calo ma con intensità inferiori rispetto alla media nazionale. Infine, i settori anticiclici, in cui si concentra il 9,5% del fatturato complessivo delle PMI, sono le attività che nel 2020 vedranno crescere i loro ricavi. Il Nord-Est è l’area che presenta l’incidenza sul fatturato più elevata dei settori a forte impatto Covid-19 (36,5%), seguito a poca distanza dal Centro (36,4%), mentre Nord-Ovest (35,5%) e soprattutto il Sud Italia (32,8%) risultano relativamente meno specializzati nei settori più esposti allo shock. In parallelo, il Mezzogiorno evidenzia anche la quota più alta di settori anticiclici (15,4%), con questi ultimi che si attestano su percentuali lievemente superiori al 10% nel Centro Italia (10,2%) e su valori nettamente più bassi nel Nord-Est (7,5%) e nel Nord-Ovest (8,1%). (segue) (Com)