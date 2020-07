Imprese: Biffi (Confindustria), il 13 per cento pmi lombarde, in queste condizioni, morirà entro il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime sui fatturati del 2019 e le previsioni per il biennio 2020-21 evidenziano che il Covid-19 avrà un impatto molto significativo sulle performance delle PMI italiane. Nel complesso, le PMI italiane subiranno una contrazione dei ricavi del 12,8% nel 2020, seguita da un rimbalzo dell’11,8% nel 2021 che comunque non basterà a recuperare i livelli pre-Covid (-3% vs 2019). Lo shock negativo generato dalla diffusione della pandemia produrrà effetti estesi a tutto il territorio nazionale. Le regioni del Centro-Nord subiranno una contrazione maggiore dei ricavi nel 2020, con cali del 13,2% nel Nord-Est e del 13% nel Nord-Ovest e nel Centro, mentre le PMI del Mezzogiorno faranno registrare un calo lievemente inferiore (-11,5%). Il crollo dei ricavi previsto per effetto del Covid-19 riporterà in tutte le aree geografiche i fatturati al di sotto dei livelli del 2007, ma l’effetto sarà temporaneo. Già nel 2021 i ricavi delle PMI torneranno a livelli simili a quelli del 2018. Lo shock generato dal Covid-19 avrà un forte impatto sull’andamento del MOL delle PMI italiane, che già aveva subito una marcata contrazione durante la precedente fase di recessione e stagnazione. Il calo complessivo previsto per il 2020 è del 39%, seguito da un rimbalzo nel 2021 (49,1%), che non basterà comunque a recuperare i livelli pre Covid- (-9% tra 2021 e 2019). Il calo del MOL sarà particolarmente accentuato nel Centro (-41,8%), con una contrazione al termine del periodo di previsione rispetto ai livelli pre Covid del 10,5%. Nel Nord-Ovest la riduzione del margine operativo lordo fatta registrare nel 2020 è del 39,1% (-8,8% nel 2021 vs 2019), nel Nord-Est del 38,4% (-8,7% nel 2021 vs 2019) e nel Mezzogiorno del 36,6% (-8,6% nel 2021 vs 2019). Lo shock del 2020 contribuisce ad aggravare l’andamento di lungo periodo del MOL che, in base alle ultime annualità di bilancio disponibili, non aveva ancora recuperato i livelli del 2007. (segue) (Com)