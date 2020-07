Imprese: Biffi (Confindustria), il 13 per cento pmi lombarde, in queste condizioni, morirà entro il 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del periodo di previsione il gap rispetto al 2007 si attesterà a livello nazionale al 24,8%, con divari particolarmente accentuati al Centro (-40,8% rispetto al 2007) e nel Mezzogiorno (-34,9%) e relativamente più contenuti nel Nord-Ovest (-28,3%) e nel Nord-Est (-18,2%). Le stime relative ai bilanci del 2019 indicano che la redditività netta delle PMI aveva iniziato a contrarsi già prima del Covid: il ROE è in calo dall’11% al 9,3%, con cali in tutta la Penisola e in tutte le regioni analizzate. Per effetto del crollo delle vendite causato dal Covid-19, si prevede per il 2020 un ROE in territorio negativo per le PMI (-1,9%), con gli indici più bassi fatti registrare nel Centro (-4,8%) e nel Sud Italia (-3,1%) rispetto al Nord-Ovest e al Nord-Est (-1%), che partivano da situazioni migliori. Nel 2021 la redditività netta si riporterà su valori positivi, anche se a livelli più bassi rispetto al pre Covid, facendo registrare valori del 6,2% a livello nazionale, del 6,8% nel Nord-Ovest, del 6,7% nel Nord-Est e del 5% nel Centro e nel Mezzogiorno. La caduta dei ricavi e dei margini, i potenziali impatti sulla struttura finanziaria delle PMI avranno forti implicazioni sulla probabilità di default delle PMI, con un possibile ulteriore ampliamento dei divari di rischio tra le regioni del Centro-Sud e quelle settentrionali. Nel complesso, la quota di PMI a cui è assegnato un Cerved Group Score nell’area di rischio passerebbe dall’8,4% al 13,9% nello scenario base. La quota si attesterebbe al 10,3% nel Nord-Est (dal 5,8%), al 10,6% nel Nord-Ovest (dal 6,7%), al 17,2% nel Centro (dal 10,1%), al 20% nel Mezzogiorno (dal 12,3%). Il divario tra l’area più rischiosa (Mezzogiorno) e la più sicura (Nord-Est), passerebbe da 6,5 a 9,7 punti percentuali. Nello scenario pessimistico, la quota di PMI a maggiore rischio di insolvenza aumenterebbe al 18,8%, con una quota che salirebbe al 26% nel Mezzogiorno, al 22,9% nel Centro, al 14,8% nel Nord-Ovest e al 14,2% nel Nord-Est, con un ulteriore allargamento del gap tra le regioni centro-meridionali e il resto del Paese. (segue) (Com)